Kosiniak-Kamysz skarży się na rządzących: Prezydent powinien przestać lansować się na koronawirusie

– Takie można mieć wrażenie po ostatnich dniach, że gdyby nie zdanie pana prezydenta, to żadnej ustawy rząd by nie przedstawił, żadnych pomysłów – ocenił lider PSL-u.

Jak podkreślał, opozycja również ma pomysły na walkę z koronawirusem w Polsce. – Jak opozycja je zgłasza, jak my zgłaszamy dobrowolny ZUS, to jest pomijany, ale już po rozmowie pana prezydenta jest zwrócenie na to uwagi – skarżył się polityk. – Jeżeli dalej ktoś będzie w taki cyniczny sposób wykorzystywał koronawirusa do lansowania siebie, to naprawdę przegra wszystkie wybory, niezależnie od tego kiedy będą się odbywać. Czy w maju, czy w październiku, czy za rok, przegra wszystkie wybory. Ale przegra na tym Polska i to mnie najbardziej martwi. Dlatego koniec tego lansowania, czas do pracy – dodawał.

Na poniedziałek na godz. 12.00 Prezydent RP zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone omówieniu projektu Tarczy Antykryzysowej. RBN odbędzie się w formie wideokonferencji, dzisiejsze posiedzenie nie będzie tajne.