"Pracujemy nad nowymi numerami". Gociek poleca elektroniczne "Do Rzeczy"

Dla swojego bezpieczeństwa, dla cudzego bezpieczeństwa, choć nie jestem na kwarantannie, staram się spędzać jak najwięcej czasu w domu. To znaczy, że w domu zostali także kioskarze, drukarze i ci, którzy dostarczają nasz tygodnik. Pracujemy nad nowymi numerami w tym trudnym czasie, ale zachęcamy do skorzystania z elektronicznego wydania – mówi Piotr Gociek. Aktualne wydanie tygodnika "Do Rzeczy" dostępne jest wyłącznie w formie elektronicznej. Można je nabyć na stronie prenumerata.dorzeczy.pl.