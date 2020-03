Nieoficjalnie: Dziś zaostrzenie kwarantanny. Co zostanie zamknięte?

O tym, że kwarantanna może zostać zaostrzona mówił w porannym programie Polsat News Jarosław Gowin. Wicepremier podkreślił, że "radykalne ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa są niezbędne". – Myślę, że decyzja o nich zapadnie w najbliższych dniach, a być może w godzinach – dodał. Gowin powiedział, że "potrzebujemy okresu większej cierpliwości i większych wyrzeczeń".

Rząd zaostrzy kwarantannę? "Decyzja w najbliższych dniach, a być może w godzinach"

Tymczasem, jak nieoficjalnie informuje "Rzeczpospolita" decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona dziś po posiedzeniu sztabu antykryzysowego. Zaostrzenie zasad kwarantanny ma doprowadzić do tego, aby do świąt jak najbardziej wyhamować krzywą wzrostu zachorowań. "Tak, by po Wielkanocy powoli mogła zacząć ruszać gospodarka" – czytamy.

Co się zmieni? Z ustaleń dziennikarzy wynika, że zamknięte zostaną wszystkie sklepy poza spożywczymi. Nie będzie można także korzystać z bulwarów, parków, lasów i placów zabaw.

Jak z kolei donosi "Super Express", wprowadzony zostanie zakaz wychodzenia z domów bez wyraźnej życiowej potrzeby. Będzie można więc wyjść po zakupy żywnościowe, do apteki czy do pracy. "Oprócz tego zaostrzona zostanie także sytuacja w kościołach: nie będzie mogło w nich przebywać więcej, niż siedem osób. W życie wejdą również kolejne ograniczenia w komunikacji" – czytamy.

Nowe zasady kwarantanny mają wejść w życie od środy 25 marca.