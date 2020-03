Zakaz wychodzenia bez ważnego powodu. Wyjaśniamy o co chodzi

Od 25 marca do 11 kwietnia będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa. Rząd wprowadza zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi przypadkami.

Kogo nie dotyczy zakaz?

Nowe obostrzenia nie obejmują: osób dojeżdżających do pracy, wolontariuszy zaangażowanych w zwalczanie epidemii, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, takich jak: zakupy, wykupienie lekarstw, wyjście do lekarza, opieka nad bliskimi czy wyprowadzenie psa.

Co ważne, przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. To obostrzenie nie dotyczy rodzin.

Nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Transport publiczny

W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Cel? Transport publiczny ma nie być przepełniony.

Msza w kościele

W mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Praca

Ograniczenia dotyczące liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników i środków dezynfekcji.

Stare zarządzenia zostają

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, m.in. ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej, a także obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy.

Więcej informacji na temat nowych obostrzeń można znaleźć na stronie rządowej.