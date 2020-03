Emocjonalny apel Kasi Kowalskiej. Jej córka trafiła do szpitala w Londynie

– Zainspirował mnie do nagrania tego filmiku jeden z lekarzy, który powiedział mi: niech pani przemówi do rozumu młodym ludziom, bo oni sobie nie zdają sprawy, co się dzieje – mówi artystka. – Nie potrafię płakać, choć dzisiaj wiele godzin wypłakałam. Kochani, jeżeli nie musicie, nie wychodźcie, zostańcie w domu – dodała.

Kowalska została spytana przez telefon, czy zgadza się na intubację córki, czyli umieszczenie rurki w tchawicy w celu udrożnienia dróg oddechowych. Artystka na nagraniu nie podaje przyczyn hospitalizacji córki, ale z jej słów i apelu może wynikać, że 22-latka może być zakażona koronawirusem.

– Kochani, jeżeli nie musicie, nie wychodźcie, zostańcie w domu – apeluje wokalistka.