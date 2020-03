Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Chorych jest już 1436 osób

Premier: Puste ulice stały się symbolem polskiej woli walki. Nie rozluźniajmy dyscypliny

"Dziękuję Wam za to, że zostajecie w domu. Wasza postawa napawa mnie dumą i daje siłę do walki. Proszę o to, byśmy nie rozluźniali dyscypliny, bo do zwycięstwa wciąż daleka droga. Ale ono nadejdzie" – napisał premier Mateusz Morawiecki...