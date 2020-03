"Hotel dla medyka". Ważna inicjatywa resortu zdrowia

– Zapewnienie ochrony dla personelu medycznego to w tej chwili jedno z największych wyzwań. Patrząc na skutki we Włoszech – to gigantyczne wyzwanie – powiedział polityk na antenie Radia Zet, zapowiadając realizację pomysłu.

Wiceszef MZ mówił o ochronie personelu medycznego w trakcie epidemii. Podkreślił, że temu służą wprowadzone ostatnio rozwiązania. – Po pierwsze – rozwiązanie pewnie dla niektórych trudno akceptowalne - ograniczenie do jednego miejsca pracy tych pracowników, którzy są zatrudnieni w szpitalach jednoimiennych i zakaźnych – powiedział. – Drugie rozwiązanie, które mam nadzieję za chwilę ruszy, kolokwialnie mówiąc hotel dla medyka - zapewnienie kwarantanny lekarzom poza warunkami domowymi – dodał Sławomir Gadomski.

– Jesteśmy przed szczytem zachorowań na koronawirusa. Liczba przypadków będzie jeszcze rosła, kolejne dwa tygodnie przyniosą odpowiedź jak bardzo – wskazał wiceminister zdrowia. Dodał, że obecnie nie jest rozważane wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.