"Lepszego rządu na czas kryzysu nie mogliśmy mieć". Internauci komentują wystąpienie premiera

– Gdy ten kryzys zdrowotny przekształca się w gospodarczo-społeczny, ważne jest, żeby zapewnić mechanizmy przetrwania maksymalne możliwe dla budżetu, a minimalne konieczne dla przedsiębiorców i pracowników – powiedział szef rządu. Wystąpienie Morawieckiego jest komentowane na Twitterze. Zebraliśmy najciekawsze komentarze.

Tarcza antykryzysowa w Senacie

Senat rozpoczął w poniedziałek po południu prace nad tarczą antykryzysową, czyli pakietem pomocowym dla polskiej gospodarki, przygotowanym przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. – Obecna sytuacja, przed którą stajemy, to sytuacja bezprecedensowa. Rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym, który przeora całą gospodarkę światową, europejską i polską – powiedział Morawiecki.

Premier zaznaczył, że ten kryzys "dotknął bardzo głęboko samej tkanki gospodarczej, która dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i samorządów, budżetów państw i organizacji międzynarodowych". – Zaskoczył wszystkich w jednakowym stopniu – dodał. Morawiecki powiedział, że latem bądź jesienią gospodarka będzie "poturbowana, ale z wolna wracała do stanu sprzed kryzysu". Podkreślił, że do tego czasu trzeba uratować jak najwięcej miejsc pracy.

Szef rządu zapowiedział wprowadzenie kolejnych restrykcji dla obywateli. Szczegóły mamy poznać we wtorek.

Zapaść w Niemczech i USA

– Chcę podkreślić kilka podstawowych danych, które ujrzały światło dzienne dosłownie dzisiaj i parę dni temu. Kolejne prognozy dla gospodarki niemieckiej mówią, że będzie ona prawdopodobnie w recesji na poziomie od minus 5 do minus 10 procent. Takiej recesji ja nie pamiętam z historii od czasu II wojny światowej – oświadczył Morawiecki, zaznaczając, że Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski.

– Prognozy jednej z dwóch najbardziej renomowanych instytucji finansowych świata dla Stanów Zjednoczonych mówią o recesji w drugim kwartale minus 18 procent i minus 14 procent. To jest recesja o charakterze nieporównywalnym z czymkolwiek, przynajmniej od 1929 i 1930 roku. Liczba osób, które w USA wystąpiły o zasiłek dla bezrobotnych, to prawie 3 miliony 400 tysięcy. Poprzedni rekord to 1982 roku - 800 tysięcy, czyli ponad czterokrotnie mniej – zaznaczył premier.