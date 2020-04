Wicemarszałek Sejmu: Niech prezydent pozostanie na Tik Toku

– Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie ale potrzebny jest też sport – e-sport. Zapraszamy was do turnieju #GrarantannaCup organizowanego wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji – zachęca prezydent Andrzej Duda na filie opublikowanym w mediach społecznościowych, a przy okazji informuje, że ma konto na TikToku – niezwykle popularnej wśród dzieci i młodzieży platformie.

Piotr Zgorzelski skomentował ostatnią aktywność prezydenta Andrzeja Dudy w Radiu Plus. – Prezydent zamiast wykorzystać szansę, żeby chociaż na końcówce kadencji stać się mężem stanu, pajacuje w chińskiej aplikacji Tik Tok dla nastolatków, co pokazuje, jaki jest poziom prezydenta. Radzę żeby w tej aplikacji pozostał. Wydawało się, że prezydent już nie może się bardziej ośmieszyć okazało się jednak, że ma dużo do powiedzenia w tym zakresie – ocenił polityk.

Wicemarszałek Sejmu z PSL pytany o to czy jego formacja poprze zaproponowane przez PiS powszechne głosowanie korespondencyjne, mówi „To metoda wprowadzania kozy i wyprowadzania jej. Stara, znana, metoda polityczna, która ma na celu odsunięcie uwagi opinii publicznej od sytuacji, w której rząd sobie nie radzi, czyli od walki z koronawirusem".

– Ja jestem całkowicie za głosowaniem korespondencyjnym i w internecie, ale nie na tydzień przed wyborami. Pierwszy możliwy termin, kiedy rozporządzenie i ustawa mogłyby wejść w życie to 5 maja. Mówimy o czymś co się nie wydarzy. My nie zagłosujemy nie z tego powodu, że to złe głosowanie, tylko dlatego, że to jest zrobione w skandaliczny sposób. Wybory przesuwamy o rok i wtedy siadamy do rozmowy o głosowaniu korespondencyjnym i przez internet, taka jest propozycja PSL (...) PiS dramatycznie chce przeprowadzić 10 maja wybory, po trupach, narażając zdrowie i życie Polaków – ocenił.