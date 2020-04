Co dalej ze szkołami? Szef MEN odpowiada

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosowały apel do szefa MEN o odowłanie kwietniowych i majowych egzaminów. Jak podkreślał Dariusz Piontkowski w Polsat News, decyzja w tej sprawie będzie należała do ministra zdrowia i szefa GIS. – To na podstawie ich rekomendacji będziemy podejmowali dalsze decyzje – stwierdził. Jednocześnie zapewnił, że "na pewno nie będzie to decyzja wydana z dnia na dzień, bo chociażby przygotowanie egzaminu wymaga kilku dni przygotowań logistycznych".

– Przypomnę, że zamknięcie tradycyjnego sposobu funkcjonowania szkół obowiązuje do 10 kwietnia, czyli tak na prawdę do Świąt Wielkanocnych. Zobaczymy, jak w tym czasie będą rozwijały się stany epidemiczne, i w okolicach Świąt Wielkanocnych na podstawie rekomendacji ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, pan premier i cały rząd podejmie decyzje odnośnie (...) szkół, ale i innych sfer życia publicznego – stwierdził minister edukacji.

Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. Matury mają rozpocząć się 4 maja.

