Dworczyk: Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego wiąże się z ograniczeniem praw obywatelskich

Na początku konferencji prasowej szef KPRM tłumaczył, że jeśli chodzi o porządek obrad izby, to kształtuje go marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Prezydium Sejmu nie potrafi w związku z tym odpowiedzieć na pytania dotyczące dzisiejszego porządku obrad – mówił Dworczyk.

Polityk odniósł się także do propozycji Prawa i Sprawiedliwości dot. głosowania korespondencyjnego. – W sposób oczywisty, w obecnej sytuacji, możliwość głosowania korespondencyjnego wydaje się być dobrym rozwiązaniem i stąd propozycja Jarosława Kaczyńskiego – dodał Dworczyk.

– Jeśli mówimy o przesunięciu wyborów, to w obowiązującym porządku prawnym jest to możliwe tylko wówczas, kiedy zostaje wprowadzony jeden z trzech stanów nadzwyczajnych – tłumaczył dalej szef KPMR. Dworczyk dodał, że dotychczas żaden z trzech stanów nie został wprowadzony, ponieważ nie są spełnione precyzyjne warunki, w których powinno się to wydarzyć.

– Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego wiąże się z ograniczeniem praw obywatelskich, czego chcielibyśmy uniknąć – podkreślił dalej polityk.

