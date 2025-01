Biejat skrytykowała działanie rządu: To dlaczego nie zaprosić Putina?

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w ub. roku nakaz aresztowania izraelskiego premiera, a Polska uznaje jurysdykcję tego organu. Warszawa zapewniła jednak, że Netanjahu nie zostanie aresztowany jeśli przyjedzie do Polski na rocznicę wyzwolenia Auschwitz.

"W związku z planowanymi 27 stycznia 2025 roku uroczystościami 80-tej rocznicy wyzwolenia Byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, polski rząd deklaruje, że zapewni wolny i bezpieczny udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom Izraela" – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Rząd przyjął w czwartek specjalną uchwałę.

Biejat: Szkodliwa uchwała ws. Netenjahu

Zdaniem kandydatki Lewicy na prezydenta, uchwała jest szkodliwa. Polityk zabrała głos na konferencji zorganizowanej w piątek w Senacie.

– Nakaz aresztowania Benjamina Netenjahu wynika z uzasadnionych podejrzeń o to, że pan Netanjahu dopuszcza się zbrodni ludobójstwa w Strefie Gazy i są na to dowody. Co najmniej 45 tys. ofiar śmiertelnych naliczono już teraz w Strefie Gazy, a ponad połowę stanowią wśród nich kobiety i dzieci. W Strefie Gazy są prowadzone regularne i systemowe ostrzeliwania szpitali – mówiła polityk, podając, że ataków było ponad 600 i zniszczono 22 szpitale. Podkreśliła, że ciągle giną tam lub zostają kalekami dzieci. (...) Polska jest zobowiązana do przestrzegania Traktatu Rzymskiego. W momencie, w którym Benjamin Netanjahu stanie na polskiej ziemi, powinien zostać aresztowany i dostarczony do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze po to, żeby można było go sprawiedliwie osądzić – powiedziała wicemarszałek Senatu.

"Dlaczego nie zaprosić Putina?"

– Ta decyzja nie jest decyzją ani polskiego prezydenta, ani polskiego rządu. To jest efekt porozumienia, które podpisaliśmy. To jest kwestia sprawiedliwości i przestrzegania demokracji. Wreszcie, jeśli zgodzimy się na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Netanjahu z okazji rocznicy Auschwitz, to dlaczego nie zaprosić również Władimira Putina? Przecież również wobec niego MTK wydał nakaz aresztowania wobec niego w związku ze zbrodniami, który dopuszcza się w Ukrainie. A w końcu wojska radzieckie wyzwalały Auschwitz. Takie są konsekwencje tej uchwały. Ona nie powinna mieć miejsca, jest szkodliwa i mam nadzieję, że nie będzie musiała być zastosowana – zakończyła Biejat.

Polska nie aresztuje Netenjahu. Jest komentarz MTK

Burza wokół ochrony Netanjahu. Jest komentarz z Pałacu Prezydenckiego