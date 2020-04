"SE": Chytry plan prezesa PiS ws. wyborów prezydenckich

Ekspert o pomyśle Gowina: Jeden z najbardziej kuriozalnych projektów politycznych

– To nie jest czas na zmiany w Konstytucji i dyskusję o nich. System z bardzo silnym prezydentem jest dziś we Francji. Nie wiem, czy to akurat wzór, do którego byśmy chcieli dążyć. Poza tym konstytucji nie zmienia się dlatego, że jeden z...