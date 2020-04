500 Plus zawieszone? Prezydent ucina spekulacje

– To są absolutnie nieprawdziwe informacje o tym, że 500 Plus miałoby być zawieszane czy zmniejszone. Absolutnie nie ma takiego planu, by w jakikolwiek sposób cokolwiek zmieniać na gorsze w programie 500 plus. On jest realizowany, jest bardzo ważny dla rodzin i wszyscy mamy tego świadomość, że jest ogromnie dla nich ważny, zwłaszcza w obecnej, bardzo trudnej sytuacji powiedział Andrzej Duda.

– Więc powtarzam – wszystkie informacje, które się na ten temat pojawiają - niestety niektórzy politycy nieodpowiedzialnie o tym mówią, mówię tu przede wszystkim o politykach opozycji i tu z ust opozycji kilkakrotnie słyszałem tego typu wezwania – to jest brak odpowiedzialności – wskazał prezydent.

Andrzej Duda wskazał: – Dzisiaj 500 Plus, to jest poczucie stabilności dla bardzo wielu rodzin. I zapewniam, że rządzący nie zamierzają w żaden sposób tego uszczuplić.

Czytaj także:

Koniec z 500 plus? Gawkowski: Słyszałem to od posłów PiS