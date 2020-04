Gowin w TVN24: 10 maja nie będzie wyborów

Jarosław Gowin był gościem wieczornego programu TVN24. Szef Porozumienia mówił o swojej dymisji i zamieszaniu wokół wyborów prezydenckich.

– Ponieważ nie zgadzam się z tym, co robi klasa polityczna, nie zgadzam się z tym, że ciągle zajmuje się datą wyborów (...), w konsekwencji podałem się do dymisji – powiedział polityk. Dalej dodał, że jego dymisja "to element weta, planu, który będzie rozwijał w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach".

– Moja dymisja nie jest wyrazem protestu przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu, tylko przeciwko temu, że przyjmując tę ustawę, nie wykluczono jednocześnie terminu 10 maja – podkreślił Gowin.

Tajemnicze słowa

Jarosław Gowin wyjaśnił, że jego zdaniem termin wyborów powinien być odsunięty "już dawno". – Nie wierzę w projekt PiS-u, że do 10 maja uda się przygotować głosowanie korespondencyjne – stwierdził szef Porozumienia.

W pewnym momencie polityk wygłosił kolejną zagadkową wypowiedź. Na pytanie, czy czy zagłosowałby w wyborach 10 maja, Gowin stwierdził, że to pytanie jest "bezprzedmiotowe". – 10 maja nie będzie wyborów – zapowiedział.