"Władza w rękach psychopaty". Jaśkowiak o rozmowie z przedstawicielem ambasady USA

Jacek Jaśkowiak poinformował na Twitterze o swojej rozmowie z przedstawicielem Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jej tematem miała być sytuacja gospodarcza i społeczna w naszym kraju w związku z epidemią koronawirusa.

"Szczerze odpowiedziałem, że obecnie mamy dwa problemy: walkę z koronawirusem i nieodpowiedzialne zachowanie władzy, która jest w rękach psychopaty" – napisał prezydent Poznania.

Po wpisiem Jaśkowiaka pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. "Cynizm, nienawiść, odczłowieczanie - a potem płacz, że to Kaczyński nas podzielił" – napisał jeden z użytkowników Twittera. "Pan rozmawiał z przedstawicielem ambasady USA? I to pan powiedział? To fejkiwe konto? Czy ja śnię?" – pyta internautka. "Panie Prezydencie, czy nazwisko Paweł Adamowicz mówi Panu coś w kontekście hejtu, który Pan szerzy?" – czytamy w kolejnym komentarzu.

W mocnych słowach tweet poznańskiego prezydenta skomentował prawnik Marcin Wątrobiński. "Wyjątkowy popis głupoty oraz autokompromitacji. Poznania tylko szkoda" – ocenił.

