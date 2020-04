Modlitwa i pobłogosławienie pokarmu w domu, zamiast tradycyjnej święconki

Rzecznik Episkopatu poinformował, że w tym roku przed śniadaniem wielkanocnym ojciec rodziny lub inna osoba wypowiada formułę błogosławieństwa, którą można znaleźć na stronie www.episkopat.pl oraz na stronach diecezjalnych. Dodał, że przy błogosławieństwie można odczytać fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa.

Jak powinno wyglądać błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego? Zobacz na stronie Konferencji Episkopatu Polski!

– Pomimo braku w tym roku obrzędu poświęcenia pokarmów w kościołach, nie rezygnujmy z przygotowania wielkanocnych koszyczków z pisankami. Zaangażujmy do tego szczególnie najmłodszych. Zdjęcia naszych koszyków możemy publikować w mediach społecznościowych z hasztagiem #Święconka – zachęca też ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zaprosił też do łączenia się ze wspólnotą Kościoła w Liturgii Wigilii Paschalnej poprzez transmisje. – To najważniejsza liturgia w roku, gdy śpiewany uroczysty Exsultet, czyli Orędzie Paschalne, ogłaszające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, słuchamy czytań z Pisma Świętego, które przeprowadzają nas przez całą historię zbawienia: od stworzenia świata, aż do zmartwychwstania. To czas nadziei, zwycięstwa życia nad śmiercią – powiedział.

