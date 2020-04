80. rocznica zbrodni katyńskiej. Mocny wpis Morawieckiego

"Wspominamy dzisiaj osiemdziesiątą rocznicę katyńskiego ludobójstwa. Przez kilkadziesiąt lat PRL Katyń był symbolem zakłamania i fałszowania historii. Dla tych, którzy utracili swoich bliskich na Wschodzie, był symbolem pamięci o potwornościach polityki sowieckiej wobec narodu polskiego" – podkreśla szef rządu we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

Morawiecki uważa, że zbrodnia katyńska była "sowieckim elementem wyniszczenia polskiej elity, by uniemożliwić odrodzenie wolnej Polski". "Dla mnie Katyń jest ważnym symbolem z jeszcze jednego powodu – ta zbrodnia połączyła przywódców koalicji antyhitlerowskiej we wspólnym przemilczaniu wyświetlenia okoliczności i wskazania winnych" – dodaje.

Dalej premier wspomina Józefa Mackiewicza – pisarza, dziennikarza, żołnierza AK, którego relacje z pobytu w Katyniu w maju 1943 r, stały się podstawowym dokumentem relacyjnym przeznaczonym dla Kongresu USA. "Dla Mackiewicza mottem była prawda o Katyniu, która nie mogła przebić się do świadomości społeczeństw wolnego świata. Dość wspomnieć, że jego książka «Katyń. Zbrodnia bez sądu i kary», wydana po raz pierwszy w 1949 r, napotykała szereg trudności w dystrybucji" – podkreśla Morawiecki.

Jego zdaniem zbrodnia katyńska spowodowała "ciągle odczuwalną wyrwę w tkance naszego narodu", a jej celem było "uniemożliwienie odrodzenia się niepodległego polskiego państwa". "Bez wątpienia pragnieniem mordowanych było kontynuowanie ich dzieła - budowy silnej, bezpiecznej, zasobnej, podmiotowej Polski. Zastąpić ludzi tak nadzwyczajnych, jakich nam wtedy zabrano, to arcytrudne zadanie. Musimy jednak uczynić wszystko, by w jak największym stopniu zadaniu temu sprostać, by ich wielkie dzieło jak najlepiej kontynuować" – zaznacza premier.

Morawiecki zwraca uwagę, że rocznica odkrycia grobów katyńskich przypada w tym roku na święta Wielkanocne. "W tym roku mocniej odczuwamy te wydarzenia ze względu na panującą pandemię. To za jej przyczyną nie będę mógł udać się do Katynia, by pomodlić się za pomordowanych tam polskich Oficerów. Nie będę mógł złożyć kwiatów na Ich grobach. Ale moja pamięć jest z Nimi" – zapewnia szef polskiego rządu.