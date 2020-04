Największy samolot transportowy świata wylądował w Warszawie. Na pokładzie środki ochrony

W transporcie znajduje się 17 mln 300 tys. maseczek medycznych, milion rękawiczek, 150 tys. osłon na obuwie, 80 tys. kombinezonów i 250 tys. gogli i przyłbic. Transport na zlecenie KPRM przygotowały spółki: KGHM Polska Miedź i Lotos.

Premier: Koncentrujemy się na tym, co jest najbardziej konieczne i potrzebne

– Największy samolot transportowy świata był potrzebny, by przywieźć kolejne partie środków ochrony osobistej, by jak najlepiej zabezpieczyć nasze służby medyczne – mówił na Lotnisku Chopina premier Mateusz Morawiecki.

– Dzisiaj koncentrujemy się na tym, co jest najbardziej konieczne i potrzebne na najbliższe tygodnie. O taki transport starało się kilka państw, u nas to były długie dni negocjacji i długie rozmowy. Dziekuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za rozmowę z prezydentem Chin, która udrożniła kanały komunikacji. Kontaktowaliśmy się z władzami Chin, by te transporty jak najszybciej przybywały – podkreślał premier.

– To bezprecedensowy transport, który będziemy powielać i dostarczać jak najwięcej sprzętu. Ale działamy dwutorowo – chcemy odbudowywać produkcję krajową, a to już się udaje w przypadku takiego sprzętu jak choćby maski czy fartuchy. Już teraz osiągnęliśmy zdolności produkcyjne 40 mln maseczek niemedycznych miesięcznie, za miesiąc będzie to 100 mln maseczek miesięcznie. Maseczki medyczne sprowadzamy z Chin i innych kierunków – dodawał.

– Jesteśmy przygotowani na kolejne transporty i one będą ściągane do Polski w najbliższych dniach i tygodniach. Tego sprzętu będzie coraz więcej. Mamy już teraz zabezpieczone na kilka tygodni materiały potrzebne do ochrony osobistej dla służb. Wiemy, że ta walka może być długa, a my chcemy byc przygotowani. Chcemy raczej towaru mieć więcej, na zapas – zapewniał.

Największy samolot świata

Antonov An-225 Mriya to największy samolot na świecie. Maszyna ma ponad 84 metry długości, napędzany jest sześcioma silnikami odrzutowymi. Samolot został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu. Powstał w 1988 roku, w czasach ZSRR w zakładach lotniczych Aviant. Jest tak duży, że jest w stanie przewieźć prom kosmiczny na swoim grzbiecie, a w ładowni blisko 100 samochodów osobowych. Obecnie An-225 Mriya jest używany komercyjnie od 2001 r. przez ukraińskie linie Antonov Airlines do transportu ciężkich ładunków.

Maszyna gościła w Polsce w 2003 i w 2005 roku.

Dzisiejszy transport jest kolejnym zorganizowanym przez KGHM na apel premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszy samolot wylądował 26 marca. Łączna wartość materiałów medycznych, zakupionych ze środków spółki to około 15 mln USD.