"Mówię sprawdzam". Nawrocki mocno o ekshumacjach na Wołyniu

Do zapowiedzi Kijowa dotyczącej ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa Karol Nawrocki odniósł się ponownie w środę wieczorem w Raciborzu.

Nawrocki uderza w polskich polityków ws. Wołynia. "Udawali ten temat nie istnieje"

Tym razem popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta zwrócił uwagę, że nagle stanowisko w tej sprawie zmieniło wielu polskich polityków. – Dzisiaj nagle ludobójstwo wołyńskie staje się tematem dla polityków, którzy z pragmatyzmu politycznego przez lata omijali ten temat, on zaczyna być interesujący tylko ze względów politycznych – stwierdził.

– Mówię „sprawdzam” i mówię to do was jako kandydat, a nie prezes IPN. Bo w ostatnich latach i w ostatnim roku w sposób szczególny tak mało ludzi upominało się o rozpoczęcie ekshumacji na Wołyniu – podkreślił. Prezes IPN zwrócił uwagę, że w konsekwentny sposób głos w tej sprawie zabierał były premier Mateusz Morawiecki.

– Natomiast część klasy politycznej udawała, że temat 120 tysięcy Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów nie istnieje – dodał.

Deklaracja Ukrainy ws. ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej

Szefowie MSZ Polski i Ukrainy wystąpili we wtorek w Warszawie na konferencji prasowej. Minister Radosław Sikorski poinformował, że Ukraina nie widzi przeszkód do rozpoczęcia ekshumacji na Wołyniu. Kijów deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tej sprawie.

– Zarówno Ukraińcy, jak i Polacy są zainteresowani tym, aby nie było między nami żadnych nieporozumień. Jesteśmy na dobrej drodze, uważam, że mamy progres. I jest to odpowiednio zapisane w naszej wspólnej deklaracji – powiedział szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Sprawę skomentował premier Donald Tusk. "Ukraina nie będzie blokowała ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Nasi ministrowie przystępują do pracy nad konkretami. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie już żadnych przeszkód. To klucz do pełnego pojednania naszych narodów, tak potrzebnego w tym dramatycznym momencie naszej wspólnej historii" – napisał na portalu X szef polskiego rządu.

Czytaj też:

Będą ekshumacje na Wołyniu? Lisicki: Nieraz różni politycy różne rzeczy deklarowaliCzytaj też:

Przełom ws. ekshumacji na Wołyniu? Zgorzelski: To tylko deklaracjaCzytaj też:

Ekshumacje na Wołyniu? Uwierzę, jak zobaczę