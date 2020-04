Prezydent powołał nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Do przekazania nominacji doszło w nietypowych okolicznościach. Zarówno prezydent, jak i nowy członek rządu mieli na rękach rękawiczki, a na twarzach maseczki ochronne.

Wcześniej szefem resortu nauki był Jarosław Gowin, który 6 kwietnia podał się do dymisji w związku z konfliktem dot. wyborów prezydenckich. Szef Porozumienia zrezygnował też ze stanowiska wicepremiera, na którym zastąpiła go już Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości.

Wojciech Murdzek to polityk Porozumienia, do tej pory pełnił funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie rozwoju. Wcześniej był także posłem i samorządowcem, od 2002 do 2014 roku sprawował urząd prezydenta Świdnicy.