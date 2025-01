"FAZ": Morawiecki na czele EKR to rekompensata dla PiS

Mateusz Morawiecki został szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Decyzja zapadła na zebraniu kierownictwa partii jednogłośnie. Wiceprezes PiS zastąpi na tym stanowisku premier Włoch Giorgię Meloni, która postanowiła ustąpić ze stanowiska z powodu nadmiaru obowiązków i poprzeć byłego polskiego premiera. Zmiana kierownictwa EKR jest wynikiem wewnętrznych ustaleń w ramach politycznej grupy.

FAZ: Doszło do napięć pomiędzy PiS a Braćmi Włochami

Nad sprawą pochyla się w czwartek prestiżowy "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Na łamach niemieckiego dziennika czytamy, że PiS otrzymał coś w rodzaju rekompensaty.

"PiS, który wcześniej nadawał ton, ma obecnie 18 eurodeputowanych. Tę utratę wpływów ma teraz w pewnym stopniu zrekompensować zmiana na szczycie partii" – ocenia brukselski korespondent "FAZ" Thomas Gutschker. Zwraca on uwagę, że grupy polityczne w europarlamencie "są potężniejszymi graczami na szczeblu UE, ponieważ dysponują znacznie większymi zasobami i personelem".

Dziennikarz twierdzi, że na początku kadencji europarlamentu doszło do "sporych napięć między Włochami a Polakami" w EKR. Poszło właśnie o podział stanowisk w grupie parlamentarnej, ale także kierunek programowy. Dobrze było to widać kiedy przyszło do zatwierdzenia składu Komisji Europejskiej. Podczas gdy Bracia Włosi poparli nowy skład KE ponownie z Ursulą von der Leyen na czele, to przedstawiciele PiS głosowali przeciwko.

"Po wtorkowym wyborze Morawiecki powiedział, że podobnie jak Meloni, będzie starał się ściślej współpracować z chrześcijańsko-demokratyczną Europejską Partią Ludową (EPL)" – relacjonuje "FAZ". Jak dodaje, polski polityk nie wykluczył koalicji z EPL i określaną przez partie establishmentu "prawicowo-populistyczną" grupą Patrioci dla Europy Le Pen i Orbana w niektórych ważnych kwestiach.

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

EKR jest europejską partią określaną jako prawicowa, bądź konserwatywno-narodowa. Zrzesza szereg ugrupowań z różnych państw. W Parlamencie Europejskim jej frakcja liczy 78 europosłów.

Do EKR należą także m.in. czeska Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) i Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR jest amerykańska Partia Republikańska.

