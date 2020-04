Polacy ocenili zachowanie kandydatów w czasie epidemii. Porażka Kidawy-Błońskiej

"Zachowanie którego z kandydatów/kandydatek na prezydenta w czasie trwającej epidemii ocenia Pan(i)najbardziej korzystnie?" – takie pytanie postawiła uczestnikom sondażu pracownia SW Research.

Co odpowiedzili badani? Na pierwszym miejscu bezapelacyjnie znalazł się ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda. Prezydent uzyskał 23,9 proc. głosów. Drugie miejsce należy do szefa PSL. Władysława Kosiniaka-Kamysza wskazało 17,3 proc. Na najniższym stopniu podium stanął Szymon Hołownia, którego pozytywnie ocenia 14,6 proc. badanych. Dopiero na czwartym miejscu znalazła się kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska (7,2 proc.).

Zachowanie Roberta Biedronia jest najwyżej oceniane przez 5,9 proc. osób biorących udział w badaniu. Przedstawiciel Konfederacji Krzysztof Bosak uzyskał 4,8 proc. głosów. Na "innego kandydata" wskazało 1,3 proc. respondentów, a zdania w sprawie nie miało aż 25,1 proc. badanych.

– Andrzej Duda wskazywany był częściej przez mężczyzn niż kobiety. Za kandydata prezentującego się najlepiej, obecną głowę państwa uważa częściej niż co czwarta osoba powyżej 50 roku życia i zbliżony odsetek respondentów zarabiających od 1001 do 2000 zł. Andrzeja Dudę wskazało blisko 30 proc. badanych z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców – wyjaśniła w rozmowie z rp.pl Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.