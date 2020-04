OMZRiK do Gadowskiego: Będziesz siedział

W swoim ostatnim programie "Komentarz tygodnia" opublikowanym na platformie YouTube Gadowski odniósł się do Strajku kobiet. Sejm zajmował się wtedy obywatelskim projektem ustawy zaostrzającym prawo do aborcji.

– Jaki to strajk kobiet?! Strajk babonów przebrzydłych! Megier! Megierom się zachciało rządzić na świecie! One brzydną z natury, bo nie chcą się przypodobać mężczyznom! Świat rządzony przez kobiety to jest coś strasznego! – mówił Gadowski.

Fragment jego wypowiedzi znalazł się na profilu OMZRiK na Facebooku. "Gadowski przyznaje sobie prawo do publicznych najbardziej wulgarnych i obraźliwych wypowiedzi. Ale publicznie wypowiadające się kobiety wyzywa, nazywa wariatkami i odbiera im prawo do własnego zdania. Czy przychodzi mu do głowy odbierać prawo głosu mężczyźnie? Np. sobie samemu. To jest właśnie przejaw seksizmu - dyskryminacji ze względu na płeć" – napisano w komentarzu.

We wtorek Gadowski zapowiedział na Twitterze swój kolejny program. "Babony....jutro znów nagrywam «Komentarz tygodnia».:)" – napisał dziennikarz. "Będziesz siedział" – odpowiedziało OMZRiK.