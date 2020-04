Jaki plan ma Kaczyński? Hołownia: Po Warszawie chodzi plotka...

Hołownia był dzisiaj gościem Karola Gaca. Polityk podczas rozmowy stwierdził, że w najbliższych wyborach obawia się fałszerstw "na masową skalę", jego zdaniem Poczta Polska "zostanie zmilitaryzowana", co tylko ułatwi rządzącym sfałszowanie głosownia.

Polityk dodał również, że od kilku dni "chodzi po Warszawie plotka", że jeśli uda się zmontować porozumienie, które pozwoli odłożyć wybory, to Jarosław Kaczyński może wprowadzić nie stan klęski żywiołowej tylko stan wyjątkowy. – To cenzura, możliwe internowanie przeciwników politycznych, zawieszenie partii politycznych. Oni mają do tego uzasadnienie, które w ich mniemaniu pozwala to argumentować – że robią to dla większego dobra, stabilizacji Polski. Nie może złe drzewo wydawać dobrych owoców – mówił gość rozgłośni.

"Jak obudzimy się w dyktaturze..."

Były prezenter TVN przekonuje, że PiS jest de facto gotowy na wszystko byle przeprowadzić wybory już w maju. Jego zdaniem władza posunie się do manipulacji, fałszerstw oraz łamania prawa, byle tylko osiągnąć swój cel.

– Jeśli okaże się, że wybory będą w maju i to w tej bezprawnej formie, którą przygotowuje w przestępczy sposób Jacek Sasin, możemy obudzić się w dyktaturze. Jak obudzimy się w dyktaturze, to może okazać się, że jest już za późno na zmianę. Setki tysięcy Polaków, które oglądały politykę, może się okazać, że są w innej rzeczywistości, bo się nie ruszyli. Chcę ich zaktywizować, by obronić sytuację, w której mogą swoje poglądy wyrażać – ocenia Szymon Hołownia w rozmowie z Karolem Gacem.

Kandydat na prezydenta podkreślał, że w obecnej chwili nie da się przeprowadzić uczciwych wyborów. – Przecież tu nie ma żadnej kontroli obywatelskiej. Nie mówiąc już o zagrożeniu epidemiologicznym. Oni mogą zrobić wszystko, bo nie będzie nad nimi żadnej kontroli. Wtedy nie będzie uczciwych i wolnych wyborów – przekonywał.