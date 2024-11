PSL za Hołownią czy z własnym kandydatem? Sawicki odpowiada

W poniedziałek poseł Marek Sawicki komentował bieżące wydarzenia polityczne w wywiadzie dla Krzysztofa Skowrońskiego i Łukasza Jankowskiego w Radio Wnet. Jednym z nich były najnowsze informacje nt. kandydatów w wyborach prezydenckich 2025.

Kandydat PSL? Sawicki: Wszystko możliwe

– Media wspierają niejako podział Polski na dwa wrogie sobie obozy. To nie jest dobra tendencja, ale może przyjdzie czas, że da się ją przełamać – zwrócił uwagę ludowiec, nawiązując do postawy mediów interesujących się niemal wyłącznie kandydatami KO i PiS na prezydenta.

Zapytany, czy PSL rozważa wystawienie własnego kandydata, poseł oznajmił, że „do 14. grudnia niczego nie da się wykluczyć”. W tym dniu ma się zebrać Rada Naczelna PSL. Sawicki zapowiedział poparcie na Radzie dla Hołowni, o ile jego partia nie zdecyduje się na wariant z własnym pretendentem. – Wszystko jest możliwe, i jedno i drugie – zaznaczył.

W dalszej części programu Sawicki wyraził ocenę, że KO nie powinna lekceważyć Karola Nawrockiego, natomiast on jest przekonany, że w drugiej turze znajdzie się Szymon Hołownia.

– Elektorat zdecydowany raczej będzie trudny do przekonania, natomiast jest spora grupa nieprzekonanych. To jest w Polsce ciągle 15,20 proc. i to oni decydują o tym, kto wygrywa wybory, a nie twarde elektoraty – powiedział Sawicki. Jego zdaniem Kaczyński kalkuluje ponadto w ten sposób, że Nawrocki wejdzie do drugiej tury, a w niej zdoła pozyskać elektorat Konfederacji.

Kandydaci w wyborach prezydenckich 2025

Jako pierwsza swojego kandydata wskazała właśnie Konfederacja. Sławomir Mentzen od wielu tygodni prezentuje swój program na przed kampanijnych spotkaniach z wyborcami. Zapewnił m.in., że jako prezydent nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki.

Start w wyborach ogłosili również poseł Marek Jakubiak, a jako trzeci faworyt Sawickiego – przynajmniej na ten moment – Szymon Hołownia z Polski 2050 który twierdzi, że jest "kandydatem niezależnym".

Koalicja Obywatelska wyłoniła kandydata w drodze prawyborów. W głosowaniu członków PO i pozostałych ugrupowań współtworzących KO 22 listopada Rafał Trzaskowski dostał 74 proc. głosów, a Radosław Sikorski 25 proc.

Prawo i Sprawiedliwość o swojej decyzji poinformowało 24 listopada podczas konwencji w Krakowie. Karol Nawrocki nie należy do partii i został zaprezentowany jako "kandydat obywatelski". W trakcie swojego wystąpienia zapewnił, że jest gotowy reprezentować wszystkich Polaków.

