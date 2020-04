Gowin spotkał się z Kukizem i Kosiniakiem-Kamyszem. Udało się znaleźć kompromis?

Były wicepremier oświadczył, że w sprawie terminu wyborów prezydenckich "szuka kompromisów". Polityk podkreśla od dawna, że nie można przeprowadzić wyborów w maju. Porozumienie proponuje wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata, bez możliwości reelekcji w 2022 roku.Na to nie ma jednak zgody partii opozycyjnych. Platforma Obywatelska zaproponowała przeprowadzenie wyborów w maju 2021 roku, a z kolei Lewica odrzuca jakiekolwiek propozycje tego typu i domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że to jedyne akceptowalne rozwiązanie. Również Konfederacja opowiada się za wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.

Dzisiaj Jarosław Gowin odbył rozmowy z przedstawicielami Koalicji Polskiej (PSL-u i Kukiz'15). Politycy dyskutowali nad możliwością przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w sierpniu.

– Podczas dzisiejszego spotkania rozmawialiśmy o możliwości znalezienia jakiegoś wariantu kompromisowego i nie wykluczamy, że takim kompromisowym wariantem byłoby przeprowadzenie wyborów w sierpniu. Na ten temat będę rozmawiał z liderami Zjednoczonej Prawicy, z liderami PiS, natomiast nasi partnerzy z Koalicji Polskiej będą o tym rozmawiać z przedstawicielami partii opozycyjnych – poinformował Jarosław Gowin.

Zespół ekspertów

Były wicepremier poinformował. że wraz z politykami Koalicji Polskiej zdecydował się powołać wspólny zespół ekspertów, który pracować będzie nad rozwiązaniami zawartymi z jednej strony w planie Sośnierza, z drugiej strony Planie dla Polski.

– Chcę powiedzieć, że zarówno w tym tygodniu spotykają się eksperci, jak i w przyszłym tygodniu.odbędzie się kolejne spotkanie, już tak jak dzisiaj, na poziomie liderów tych dwóch środowisk politycznych – przekazał.

Odmrozić gospodarkę

Lider PSL podkreślił, że Koalicję Polską i Porozumienie łączy wspólne stanowisko względem konieczności odmrożenia gospodarki. Polityk podkreślił, że tylko tak można przywrócić normalność w Polsce. – Będziemy dążyć do jak najszybszego odmrożenia gospodarki, przy zachowaniu oczywiście względów bezpieczeństwa, zdrowia i życia – mówił.

Szef ludowców podkreślił również, że majowy termin wyborów prezydenckich jest najgorszym z możliwych.

– I kolejna sprawa – przedstawione przez Porozumienie Jarosława Gowina propozycje w zakresie odsunięcia terminu wyborów. To ta zmiana dwuletnia, z naszej strony jednoroczna, bo tu pozostajemy na razie przy swoich stanowiskach, ale jest też punkt wspólny, myślę bardzo ważny. Jak wprowadzilibyśmy stan klęski żywiołowej, to jest możliwość, jeżeli będą ku temu warunki, odbycia wyborów w sierpniu i na pewno wybory w sierpniu są dużo lepsze niż wybory w maju, bo to najgorszy możliwy termin ze względu na życie, zdrowie i bezpieczeństwo – podkreślał z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gowin negocjuje z PO

Opozycja wraz z ludźmi Jarosława Gowina chce odrzucić ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Jeśli ten plan się uda, może dojść do utraty przez PiS większości w Sejmie – informował w czwartek rano Onet.

Według ustaleń portalu w negocjacjach polityków Platformy z Jarosławem Gowinem wykluwa się plan na to, jak pokonać Jarosława Kaczyńskiego w starciu o majowe wybory prezydenckie.

"Plan Platformy jest taki, że Senat odeśle projekt do Sejmu ze swymi poprawkami w ostatniej chwili przed zaplanowanymi na 10 maja wyborami. Zapewne będzie to 6 maja. Wtedy w Sejmie dojdzie do głosowania nad senackimi poprawkami — a głosy Gowina i jego ludzi będą kluczowe. Jeśli Gowin i grupa jego posłów zagłosują przeciw wyborom majowym, to Kaczyński może przegrać" – podaje Onet.

Jednak PiS nie czeka z założonymi rękami i według ustaleń serwisu intensywnie bada możliwość przeciągnięcia na swą stronę posłów Gowina i senatorów opozycji.

Politycy PO obawiają się natomiast, że jeśli wybory prezydenckie uda się zablokować, to Kaczyński zarządzi stan wyjątkowy. Daje on prawo wprowadzenia cenzury i ograniczenia działania partii politycznych. Rozważany jest też scenariusz przyspieszonych wyborów do Sejmu.

