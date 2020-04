Marszałek Grodzki wygłosi dziś orędzie w TVP

Według ustaleń serwisu tematem wystąpienia marszałka ma być m.in. praca Senatu. Orędzie zostanie wyemitowane dziś po "Wiadomościach" w TVP1 o godzinie 20.00.

Senat pracuje obecnie nad ustawą o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich drogą korespondencyjną. Nie jest tajemnicą, że izba chce wykorzystać przysługujący jej termin 30 dni i "zamrozić" ustawę, która wróci do Sejmu prawdopodobnie na kilka dni przed głosowaniem.

Wybory zaplanowano na 10 maja. Według zapowiedzi ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, Poczta Polska już się do nich przygotowuje (wystąpiła m.in. do samorządów o dane wyborców), a Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych rozpoczęła drukowanie kart do głosowania.

