Nieoczekiwany problem prezesa PiS. Nie miał jak zagłosować?

Na początku kwietnia Sejm przyjął ustawę w myśl której wybory prezydenckie w 2020 miałyby się odbyć wyłącznie korespondencyjnie. W uzasadnieniu projektu napisano, że nowa regulacja ma na celu bezpieczne przeprowadzenie wyborów prezydenckich w warunkach ogłoszonego w Polsce stanu epidemii koronawirusa. Teraz ustawa jest w Senacie. Izba wyższa parlamentu musi zakończyć prace nad nią do 6 maja. Tymczasem już 10 maja miałyby odbyć się wybory.

Kiedy ustawa przejdzie cały proces legislacyjny, łącznie z podpisem prezydenta, 10 maja każdy obywatel uprawniony do głosowania powinien mięc pakiet wyborczy. Za ich dostarczenie odpowiedzialna ma być Poczta Polska. Listonosze mają je wrzucać do skrzynki pocztowej. Problem jednak w tym, że nie każdy taką skrzynkę posiada. Co ciekawe, do niedawna miał jej nie mieć prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W miniony wtorek "Gazeta Wyborcza" informowała o filmie kanału "Wolne Media" nagranym 19 kwietnia, według którego przy domu byłego premiera na warszawskim Żoliborzu nie było skrzynki pocztowej. Autorzy materiału wskazywali, że na posesji Kaczyńskiego za skrzynkę "służy otwór w furtce, a jego wymiary są niezgodne z przepisami".

Według ustaleń TVN Warszawa, wczoraj na furtce posesji prezesa PiS skrzynka już była.

Warto zwrócić uwagę, że w myśl Prawa pocztowego z 2012 roku, obywatele mają obowiązek posiadania skrzynek pocztowych. Ustawa szczegółowo reguluje związane z tym wymogi. Za niezastosowanie się do zapisów ustawy w tej kwestii grozi kara pieniężna nawet do 10 tysięcy.

