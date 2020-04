"Serio to piszę". Cenckiewicz szczerze o Kidawie-Błońskiej

Liczbą wpadek chyba już dawno przebiła byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nic więc dziwnego, że kolejne badania pokazują drastyczny spadek poparcia dla kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Według kwietniowego sondażu Kantar, Małgorzata Kidawa-Błońska, uzyskała najgorszy wynik spośród wszystkich kandydatów. Popiera ją zaledwie 4 proc. respondentów.

Mimo zawieszenia kampanii wyborczej kandydatka PO nie zaprzestała aktywności. Także w mediach społecznościowych. Dziś zamieściła kolejny wpis. "Mam dość Waszych wyborów w epidemii, Waszej żądzy władzy. Pokazuję dziś upokarzanych przez Was ludzi. Zapomnianych w DPS-ach, kobiety tęskniące za dziećmi, młodych zagubionych w Waszym chaosie. Będę to robić codziennie. Niech to będzie symbol Waszego plebiscytu" – napisała wicemarszałek Sejmu. Swój wpis opatrzyła hasztagiem #OniWyboryMyŻycie.

NA tweet Kidawy-Błońskiej zareagował dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. "Ktoś Pani Małgorzacie krzywdę zrobił wzbudzając w niej ambicje i wiarę w prezydenturę, wcześniej tą przyzwoitą Panią biorąc do polityki - po co?" – napisał dr hab. Sławomir Cenckiewicz. "Serio to piszę" – zaznaczył.