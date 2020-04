Minister klimatu o Biebrzańskim Parku Narodowym: Sytuacja jest bardzo poważna

Pożar w tzw. basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego trwa – z przerwami – czwartą dobę. Według ostatnich danych, pożar objął ok. 6 tys. ha bagiennych łąk i lasów i już się nie rozprzestrzenia, ale akcja gaśnicza wciąż jest prowadzona, bo na tym terenie ogień pojawia się w kolejnych miejscach.

W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, jaki obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego został zniszczony oraz, ile środków dotychczas przeznaczono na walkę z żywiołem. – Sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym jest bardzo poważna. Pożarem dotknięty został ogromny obszar cennych przyrodniczo terenów. Tylko do dziś ogień zniszczył ponad 5 tys. hektarów terenu parku – opisuje.

– Zależy nam, by udzielona przez resort klimatu pomoc była jak najbardziej efektywna i stanowiła realne wsparcie w walce z żywiołem. W takich przypadkach niezbędne jest szybkie zarządzenie kryzysem i podjęcie wszelkich działań, by ugasić pożar, a następnie pomóc w odbudowie tych terenów. Aby wesprzeć Biebrzański Park Narodowy w walce żywiołem, przeznaczamy do 5 mln zł dofinansowania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeciwdziałanie klęsce żywiołowej i likwidacji jej skutków po zakończeniu trwającego w Parku pożaru. Poniesione koszty będą refundowane w wysokości 100 proc. od momentu wystąpienia klęski żywiołowej – mówi nam minister klimatu.

Dofinansowanie NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego "Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej" przewiduje wsparcie w trzech obszarach. Dotyczą one natychmiastowego wsparcia służb ratowniczych działających bezustannie na miejscu, wzmocnienia w zakresie wyposażenia/sprzętu i monitoringu Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz odtworzenia naturalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zniszczonych w trakcie katastrofy naturalnej.

