Festiwal Owsiaka odwołany. "Spotkamy się dopiero za rok"

"Kochani! Znacie nas i wiecie, że łatwo się nie poddajemy. Żadne wichury, żadne burze, żadne nagłe wiatry i trzęsienia ziemi nie odbiorą nam energii, z jaką tworzymy Najpiękniejszy Festiwal Świata. Niestety, chwilowo pokonał nas wirus. Nie tylko nas, bo rzucił na kolana cały świat. Niewidoczny gołym okiem, niepodnoszący głosu, niewidzialny, niczym się niewyróżniający, a zapędził nas w kozi róg. Nie tylko sieje strach, ale wielu z nas odbiera zdrowie i życie. Tu nie ma mocnych, to nie moment na zgrywanie bohaterstwa, to nie czas na wymyślanie sztuczek" – napisano w oświadczeniu.

"Powiedzieliśmy sobie – wygramy i wszyscy razem pójdziemy na spacer! Trzymamy się tego zdania bardzo mocno. (...) Wierzymy bardzo, że na ten spacer będziemy mogli się udać, ale także, będąc realistami i przede wszystkim ludźmi odpowiedzialnymi – wiemy już dzisiaj, że ten spacer nie odbędzie się w tym roku na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. W Kostrzynie nad Odrą spotkamy się dopiero za rok, a więc w dniach 29-31 lipca 2021" – dodano.

Jednocześnie organizatorzy poinformowali, że w dniach, w których miał odbyć się tegoroczny festiwal będzie organizowane wydarzenie w internecie.

"W dniach 30 lipca – 1 sierpnia zapraszamy Was na całe trzy dni festiwalowego grania! Stworzymy dla Was Najpiękniejszą Domówkę Świata –internetowe spotkanie pełne miłości, przyjaźni i muzyki, z masą festiwalowych gości i dźwięków (...) Szykujemy studio, szykujemy scenografię, szykujemy dźwięki, a cała nasza ekipa fundacyjna będzie do Waszej dyspozycji, aby rozmawiać, przekazywać sobie myśli, słuchać Waszych życzeń. I tutaj wirus może nam naskoczyć! Tu nas nie pokona. Tu będziemy my w atmosferze przyjaźni, miłości i muzyki. Poczujecie ten festiwal tak, jakbyście na nim byli" – podano.