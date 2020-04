"Nie chcę być wredny...". Biedroń do liderów PO i PSL: Właśnie przed tym was ostrzegaliśmy

Kandydat Wiosny na prezydenta odniósł się podczas konferencji prasowej do pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, aby wybory odbyły sięw wyznaczonym wcześniej terminie - 10 maja - tylko że w formie korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przypomnijmy, że opozycja domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i przełożeniu ich na termin kiedy zagrożenie epidemiczne nie będzie tak poważne. Przeciwko organizacji wyborów w maju opowiada się także były już wicepremier Jarosław Gowin.

– Kaczyński w swoim szaleństwie przeprowadzi te wybory, ale musimy zbierać dowody na nikczemność tej władzy – podkreślił Robert Biedroń. Polityk zapowiedział, że skieruje do sekretarza generalnego OBWE oraz dyrektora ODIHR pismo z prośbą o wysłanie do tych wyborów międzynarodowych obserwatorów. – Takie samo pismo wysyłam do sekretarza generalnego Rady Europy oraz sekretarza zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy – poinformował.

Biedroń zaproponował też powołanie Ruchu Kontroli Wyborów, który miałby być instytucją społeczną złożoną z przedstawicieli wszystkich prodemokratycznych i konstytucyjnych partii politycznych. – Usiądźmy razem do stołu. Nasi przedstawiciele wszystkich partii prodemokratycznych, naszych komitetów, organizacji pozarządowych i przed wyborami stwórzmy taki organizm, który w dniu wyborów będzie patrzył władzy na ręce – zapelował.

Biedroń: Kaczyński was ograł

Lider Wiosny krytykował podczas konferencji tych liderów partii opozycyjnych, którzy podjęli rozmowy z Jarosławem Gowinem. Negocjacje te dotyczyły wypracowania wspólnego stanowiska ws. bezpiecznego terminu wyborów prezydenckich. – Nie chcę być wredny dla tych, którzy siadali z Gowinem do stołu. My konsekwentnie mówiliśmy, że Gowin jest wysłannikiem Kaczyńskiego i to się potwierdziło – stwierdził Biedroń, pytając co opozycja "ugrała" z Gowinem.

– Gowin nie miał żadnych szans, żeby zostać tym marszałkiem, ponieważ pani marszałek Witek zblokowała i jest w stanie zblokować te posiedzenia Sejmu w taki sposób, żeby nie dopuścić do zmiany marszałka. Właśnie to zrobiła. Właśnie przed tym ostrzegaliśmy. Właśnie przed tym drogi Borysie Budko, drogi Władku Kosiniaku-Kamyszu, przed tym was ostrzegaliśmy. Mówiliśmy, żebyście nie pertraktowali z diabłem i Kaczyński was ograł. To macie, co macie – podkreślił.

