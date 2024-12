Pijani Ukraińcy pogryźli policjantów

W nocy z czwartku na piątek policjanci zostali wezwani do interwencji na ulicy 1 Maja w Lublinie. Zgłoszono, że wyglądający na nietrzeźwego mężczyzna prowadzi wózek dziecięcy.

Na miejscu funkcjonariusze zobaczyli 38-letniego obywatela Ukrainy, który był pod mocnym wpływem alkoholu, a w wózku znajdowało się 11-miesięczne dziecko.

Jak poddano, mężczyzna był agresywny i stawiał opór podczas interwencji. Szybko na miejscu pojawiła się jego żona wraz z dwójką starszych dzieci w wieku 11 i 14 lat. Kobieta również zachowywała się niewłaściwie. Wykazywała agresję i wydawała się również być po spożyciu napojów wysokoprocentowych.

Podczas zatrzymania zarówno mężczyzna, jak i kobieta naruszyli nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Doszło do ich ugryzienia. Mężczyzna miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Z kolei u kobiety niemożliwe było przeprowadzenie badania alkomatem – pobrano od niej krew do analizy. Dzieci zostały natychmiast przekazane pod opiekę ciotki, co odbyło się za zgodą sądu. Rodzice trafili do policyjnej izby zatrzymań, gdzie trzeźwieją i czekają na postawienie zarzutów – opisuje portal lublin112.pl.

Obywatelom Ukrainy grożą poważne konsekwencje prawne. Usłyszeli już zarzuty narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, znieważenia oraz wywierania wpływu na wykonywanie czynności służbowych. Za te czyny mogą trafić do więzienia na okres do 5 lat – czytamy.

Obława po strzelaninie w Krakowie: Zatrzymano dwie osoby

W czwartek wieczorem w centrum Krakowa doszło do strzelaniny. W wyniku policyjnej obławy udało się zatrzymać dwie osoby. To obywatele Ukrainy i Kazachstanu.

Policja otrzymała zgłoszenie, że w stojącym tam samochodzie siedzą mężczyźni, mający przedmiot przypominający broń. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, jeden z mężczyzn skierował ten przedmiot w ich stronę. Według wstępnych ustaleń policji, o których informuje RMF FM, rzeczywiście była to broń.

Czytaj też:

Nie żyje były komendant policji w Toruniu. Ciało znaleziono w lesieCzytaj też:

Ile Polska przekazała na wsparcie dla Ukraińców? Resort podał dane