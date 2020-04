Sośnierz na ważnym stanowisku? "Nie jestem ukochanym przez koalicjanta kandydatem"

Posłowie Porozumienia Jarosława Gowina przedstawili dziś w Sejmie program "Bezpieczny obywatel". Jednym z założeń tego projektu jest powołanie rzecznika rządu ds. walki z koronawirusem. Pełnomocnik miałby być w randze wicepremiera. O to, jakie są szanse na realizację propozycji partii Gowina "Super Express" zapytał autora programu, posła Andrzeja Sośnierza.

Polityk przyznał, że w tej kwestii nie zapadła jeszcze żadnych decyzji. Jak podkreślił, zaproponował ten program, ponieważ uważa że powołanie takiego pełnomocnika jest potrzebne i on sam jest gotów podjąć się tego zadania. – Jeśli ktoś szukałby kandydata do tego stanowiska, to jestem jak najbardziej do dyspozycj – dodał.

Andrzej Sośnierz stwierdził jednak, iż trudno mu oszacować prawdopodobieństwo, że taki pełnomocnik zostanie powołany, i że to właśnie on nim zostanie. – Nie jestem, że się tak wyrażę, ukochanym, przez koalicjanta, kandydatem – wskazał.

Poseł Pozumienia tłumaczył, że program "Bezpieczny obywatel" została przedstawiona premierowi Mateuszowi Morawieckiemu bez propozycji personalnych. – Pytacie mnie, czy mógłbym nim zostać, to odpowiadam, w takim kontekście, na to pytanie. Sumując: w tym zakresie nie ma żadnych, ale to żadnych ustaleń – skwitował w rozmowie z tabloidem Sośnierz.

