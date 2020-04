"Nie rozumiem tej postawy". Biedroń szczerze o Platformie Obywatelskiej

Szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk przekazał wczoraj, że nie weźmie udziału w "procedurze głosowania, którą szykuje minister Sasin i PiS". Swojego rozczarowania taką postawą nie kryje Robert Biedroń.

– To postawa rezygnacji, poddania się, porzucenia wszystkiego, z czym wychodziliśmy na ulice – mówił kandydat Lewicy w wyborach. Polityk podkreśla, że nie można bać się prezesa PiS. – W tej bitwie trzeba patrzeć Kaczyńskiemu w oczy i powiedzieć, że jest draniem – mówił.

Biedroń podkreślił, że Platforma ma długą historię bojkotów i "nie były one za bardzo racjonalne". – Apeluję o to, żebyśmy się zmobilizowali i poszli do wyborów. W tych wyborach nie będziemy tylko decydowali, czy pokonamy Kaczyńskiego, co jest naszym głównym celem. Kaczyński używa Dudy jak Putin Miedwiediewa. Wiadomo, że chodzi o utrzymanie władzy. Duda jest tylko narzędziem w tym wszystkim – ocenia polityk Lewicy.

Gość Polsat News podkreślił, że jest jedynym postępowym kandydatem w wyborach prezydenckich. – Lewica mówi o tym, o czym nie mówi PO, oni się zajmują kłóceniem – podkreślił polityk.

