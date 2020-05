Rzecznik rządu podał "realny termin" otwarcia zakładów fryzjerskich

W środę rano na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił kolejny etap luzowania obostrzeń związanych z koronawirusem.

Szef rządu poinformował, że po majówce zostaną otwarte centra handlowe oraz hotele i inne miejsca noclegowe (z ograniczeniami). Uruchomiona zostanie rehabilitacja, a pracujący rodzice będą mogli posłać dzieci do żłobków i przedszkoli (opieka w małych grupach od 6 maja).

Otworzą się także niektóre instytucje kultury: biblioteki, muzea oraz galerie sztuki.

Morawiecki powiedział, że znoszenie dalszych ograniczeń będzie zależeć od wskaźnika przyrostu zachorowań, utrzymywania przez Polaków dystansu społecznego oraz wydajności służby zdrowia. Rząd planuje ogłaszać kolejne etapy w cyklu dwutygodniowym.

Rzecznik rządu Piotr Mueller był pytany w Polsat News o możliwy termin otwarcia zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Odmrożenie tych usług przewidziano w trzecim etapie.

– Myślę, że połowa maja jest terminem, który jest realny. Liczymy na to, że jeżeli liczba zachorowań nie zwiększy się i wszyscy będziemy się stosować do tych standardów, które obowiązują, takie jak noszenie maseczek w miejscach publicznych, to faktycznie będzie to możliwe – stwierdził Mueller.