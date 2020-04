"Mam nadzieję, że staną przed sądem". Celebrytka domaga się dymisji rządu

Tym razem Kołakowska poszła o krok dalej. Wysuwa poważne zarzuty pod adresem polskich władz. Co więcej, domaga się dymisji rządu.

– Myślę, że ci, co nam to narzucili, powinni stanąć przed sądem. Uważam, że nasz rząd powinien się podać do dymisji natychmiast. Jak już strach wam opadnie i przejrzycie na oczy, to mam nadzieję, że nigdy nie wybierzecie takich ludzi, którzy mają was za nic. Niszczą wasze zdrowie, nie dbają o nie, stosując wszystkie kretyńskie obostrzenia. Mam nadzieję, że pan premier i pan minister zdrowia staną przed sądem i zapłacą za to, co się tutaj odbywa. Włączmy myślenie, mimo tych strachów na lachy, które będą się plątać. Zaufajcie prawdzie – apeluje celebrytka na Instagramie.

Partnerka Tomasza Karolaka narzeka na środki dezynfekcyjne. To właśnie ma na myśli mówiąc, że "rząd powinien podać się do dymisji": – Używając środków odkażających do rąk, niszczycie sobie naturalny płaszcz lipidowy skóry i to wam niszczy tkanki stale. (…) Dokładnie to się przydarzyło i mi i mojej córce. Moja córka do dziś używa maści ze sterydami. To jest pękająca skorupa, która tworzy rany. Generalnie naprawdę nie wolno robić takich rzeczy.