Warszawa blokuje mikropożyczki dla przedsiębiorców? Aż 95 proc. wniosków wciąż czeka na rozpatrzenie

Warszawa nie wypada najgorzej w zestawianiu przygotowanym przez portal tvp.info, ale jest na trzecim miejscu od końca.

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami każdy mikroprzedsiębiorca będzie mógł otrzymać bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł – wystarczy, że złoży odpowiedni wniosek i zachowa ciągłość działalności gospodarczej. Pożyczka ma objąć wszystkich mikroprzedsiębiorców (łącznie z zatrudnionymi).

Na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej portal tvp.info ustalił, jak w poszczególnych województwach wyglądało rozpatrywanie wniosków o mikropożyczkę.

"Najwięcej wniosków (ponad 62 tys.) wpłynęło do Urzędu Pracy w Warszawie i to właśnie stolica jest na niechlubnym podium miast, w których odsetek mikroprzedsiębiorców oczekujących na należne środki jest najwyższy. Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków o pożyczkę to 5 proc., co oznacza, że na swoją kolei czeka jeszcze 59 tys. wniosków. Skala opóźnień jest ogromna, łącznie mikroprzedsiębiorcy zwrócili się o 311 mln zł" – czytamy na portalu.

Jak zaznacza tvp.info, dla porównania stopień realizacji wniosków w Opolu wynosi 100 proc., w Gdańsku 99 proc., a Poznaniu – 89 proc.