Żurek o Zaradkiewiczu: Nie jest sędzią

Kamil Zaradkiewicz wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że sędziowie nie powinni wypowiadać się w sposób "polityczny". – Pan Zagłoba zwykł mawiać, że "diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni". Tu widzę podobne zjawisko. Niektórzy neofici, osoby "świeżo nawrócone" mają tak, że starają się być bardziej papiescy niż papież. I naprawdę opadają ręce, gdy się czyta to oświadczenie pana Zaradkiewicza – mówi w rozmowie z Onetem były rzecznik KRS Waldemar Żurek.

Żurek pytany o to, dlaczego nie nazywa Zaradkiewicz "sędzią", wskazuje: – Bo nim nie jest. Do Sądu Najwyższego wynominowała go powołana niezgodnie z konstytucją nowa KRS. Oczywiście po tym, jak PiS całkowicie przejął Trybunał Konstytucjyny nikt już tego nie stwierdzi, ale fakty są, jakie są. Nowa KRS powołana została wbrew ustawie zasadniczej i w zasadzie ten organ działa bezprawnie. Więc nominacje tej neo-Rady są obarczone wadą.

– Ja dziś się zastanawiam, jak on patrzy w lustro. Ja nie mam z tym problemu – a on? Wszyscy przyzwoici prawnicy jednoznacznie oceniają postawę pana Zaradkiewicza. Historia oceni go tak, jak sobie zasłużył. Pewne jest jedno - pan Zaradkiewicz aktywnie uczestniczy w próbach rządzących, którzy dążą do politycznego przejęcia Sądu Najwyższego – stwierdza były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa.

Dalej Waldemar Żurek określa Kamila Zaradkiewicz mianem "politycznego namiestnika". – Próbuje się poprzez niego przejąć kontrolę nad wyborem nowego I Prezesa SN. W mojej ocenie tzw. starzy sędziowie SN, powołani w sposób, który nie budzi żadnych wątpliwości nigdy nie powinni w tym uczestniczyć – mówi Onetowi.

