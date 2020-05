"Trzeba to już powiedzieć". Sasin szczerze o wyborach 10 maja

Wybory są zaplanowane na 10 maja. Ten termin budzi kontrowersje ze względu na epidemię koronawirusa. Opozycja konsekwentnie domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i na tej podstawie przełożenia wyborów na termin późniejszy. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jest obecnie w Senacie. O jej ostatecznym kształcie zdecyduje 7 maja Sejm. Plany PiS może pokrzyżować jednak Porozumienie Jarosława Gowina. Jak wynika bowiem z doniesień medialnych, większość posłów tego ugrupowania sprzeciwia się organizacji wyborów korespondencyjnych w maju.

Do sprawy odniósł się na antenie Radia ZET odpowiedzialny za organizację wyborów, wicepremier Jacek Sasin. W rozmowie z Beatą Lubecką przyznał: "Ten termin 10 maja (...) trzeba to już powiedzieć w tym momencie prosto, jest raczej trudny do zrealizowania". – Biorąc pod uwagę, że ustawa miałaby wejść w życie ew. 7 maja, nie jest możliwe przygotowanie tego procesu wyborczego w ciągu dwóch dni – wskazał.

Jacek Sasin winą za zamieszanie związane z wyborami obarczył opozycję. – Ważne, żeby Polacy wiedzieli kto odpowiada za ten cały galimatias wyborczy, kto odpowiada rzeczywiście za tę całą sytuację, że dzisiaj, tydzień przed wyborami, Polacy rzeczywiście nie wiedzą kiedy będą wybory. Za to odpowiada opozycja i Senat. Trzeba to wyraźnie powiedzieć – oświadczył.

Wicepremier zaprzeczył porannym doniesieniom Onetu w myśl których Prawo i Sprawiedliwość rozważa dymisję prezydenta. Jak podkreślił, jedynym scenariuszem branym pod uwagę jest głosowanie korespondencyjne.