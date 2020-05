"Pisowski lizusie", "Język rodem z faszystowskich agitek". Ostre starcie Giertycha i Śpiewaka

Cała dyskusja rozpoczęła się od wpisu Romana Giertycha, który nawiązał do dzisiejszego artykułu "Gazety Wyborczej" na temat p.o. I prezesa Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza. W artykule zatytułowanym "Niebezpieczna przeszłość Kamila Zaradkiewicza" autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego i Justyny Dobrosz-Oracz opisano m.in. zdarzenie, do jakiego miało dojść w 2013 roku, gdy o godzinie 3 nad ranem Zaradkiewicz miał wyjść w piżamie do Trybunału Konstytucyjnego. Giertych sugerował w oparciu o artykuł, że Zaradkiewicz znajdował się wówczas pod wpływem środków halucynogennych.

"Czekam na pozew tzw. p.o. Prezesa SN przeciwko GW. Przecież nie może być prawdą, że po kłótni z partnerem naćpał się czymś psychoaktywnym i w piżamie przyszedł do pracy w Trybunale o 3 nad ranem. Z pewnością to fake. Bo przecież nie upadliśmy jeszcze tak nisko" – napisał Giertych.

Jego wpis spotkał się z jednoznaczną odpowiedzią Jana Śpiewaka. "Twórca Młodzieży Wszechpolskiej, dzisiaj rzucony na odcinek liberalny, cieszy się z tego, że wyautowano jego przeciwnika" – stwierdził były kandydat na urząd prezydenta Warszawy.

Ta wymiana zdań była jednak dopiero wstępem. Wkrótce obaj politycy zaczęli używać znacznie cięższych inwektyw. "Posłuchaj pisowski lizusie. Gdybyś nauczył się czytać ze zrozumieniem, to wiedziałbyś, że mój tt odnosi się do powołania na p.o. prezesa SN człowieka, który ma ewidentne problemy" – stwierdził Giertych, na co Śpiewak ripostował, że mecenas posługuje się językiem nienawiści "rodem z faszystowskich agitek".