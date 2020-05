Siarkowska: Nie rozumiem rejtanowskich gestów

"Nie rozumiem rejtanowskich gestów części moich kolegów ws. wyborów prezydenckich" – napisała Siarkowska na Twitterze. "Osobiście uważam, że mogą się odbyć zarówno w trybie korespondencyjnym, jak i w zwykłym. Wystarczy zachować minimalne wymogi epidemiczne by było bezpieczniej, niż w katowickim IKEA" – dodała posłanka, nawiązując do opisywanej przez media kolejki do sklepu w Katowicach.

Spór o termin i formę wyborów

A czego dotyczy spór wewnątrz Zjednoczonej Prawicy? Wybory są zaplanowane na 10 maja, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami powinny odbyć się w tradycyjnej formie. Ten termin budzi jednak kontrowersje ze względu na epidemię koronawirusa.

Opozycja konsekwentnie domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i na tej podstawie przełożenia wyborów na termin późniejszy. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym przyjęta przez Sejm, przez 30 dni znajdowała się w Senacie.We wtorek wieczorem Senat przyjął uchwałę ws. odrzucenia projektu ustawy PiS w całości.

Projekt wrócił do Sejmu i prawdopodobnie w czwartek rano posłowie będą głosować za jego przyjęciem. Do odrzucenia w Sejmie stanowiska Senatu wymagana jest bezwzględna większość głosów. Obecnie klub PiS liczy 235 posłów, spośród których 18 to posłowie koalicyjnego Porozumienia. Wciąż nie wiadomo, jak potoczą się losy projektu w Sejmie, ponieważ partia Jarosława Gowina jest w tej sprawie podzielona.

