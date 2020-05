2-4 proc. w sondażach? Kidawa-Błońska jest zadowolona

Kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska była w środę rano gościem w Radiu Piekary, gdzie mówiła między innymi o trwającej kampanii wyborczej.

W pewnym momencie programu dziennikarz Marcin Zasada zapytał Kidawę-Błońską jak z głównej kontrkandydatki prezydenta Andrzeja Dudy spadła na ostatnie miejsce w sondażach.

– 2 proc., 4 proc. w sondażach dla pani. Co poszło nie tak – zapytał wicemarszałek Sejmu dziennikarz. – 2,4 proc. w sondażach, w których 26 proc. Polaków deklaruje, że pójdzie na wybory, to ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik – tłumaczyła w odpowiedzi polityk KO.

-- Ja uważam, że 2-4 proc. to jest świetny wynik. Bez kampanii i bez moich wyborców, którzy nie chcą iść na wybory – dodała Kidawa-Błońska.

Przypomnijmy, że w jednym z ostatnich sondaży wyborczych (badanie Ipsos dla portalu OKO.press) kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zdobyła zaledwie... 2 proc. głosów.