"My się z panią marszałek zgadzamy". Zaskakujące wymiana zdań, śmiech na sali plenarnej

Posłowie PO-KO Sławomir Nitras i Borys Budka tłumaczyli, że "od wczoraj w sprawie wyborów mają takie samo zdanie" jak marszałek Sejmu. – My się z z panią marszałek zgadzamy – stwierdził Budka, nawiązując do działania Elżbiety Witek, zmierzających do przesunięcia daty wyborów. – Bardzo się cieszę – odpowiedziała spokojnie Witek.

– Pani marszałek, kiedy będziemy mieć stanowisko Sejmu, kiedy zwoła pani komisje ustawodawczą ws. pani wniosku do TK? O ile się nie mylę, to Sejm jest uczestnikiem...– pytał dalej Budka. W tym momencie wtrącił się wicemarszałek Sejmu, poseł PiS Ryszard Terlecki, który chciał ustalić jaki obecnie jest punkt obrad. – Przerwa – krzyczeli do polityka PiS posłowie opozycji.

– Pani pośle, pan się nie zorientował jak pomóc pani marszałek, jak panią marszałek wystawiacie? – zwrócił się następnie do Terleckiego Budka.

– Panie pośle, ja nie potrzebuje pana pomocy. Bardzo dziękuje – zapewniła go znowu spokojnie Witek.

– Ale my możemy pomagać – wtrącił się Nitras, a posłowie opozycji tłumaczyli dalej marszałek Sejmu, że w obliczu działań PiS, rządzący będą potrzebować pomocy.

Przypomnijmy, że wczoraj wieczorem na antenie TVP Info marszałek Elżbieta Witek poinformowała, że w środę rano wyśle zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy przełożenie wyborów na inny termin jest zgodne z konstytucją. Dzisiaj popołudniu prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała o wszczęciu postępowania ws. wniosku marszałek Sejmu dot. przesunięcia terminu wyborów prezydenckich.

