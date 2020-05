Malbork: Dwulatka odurzona amfetaminą. Była pod opieką ojca

O zdarzeniu poinformowała malborska policja, którą zawiadomiła matka dziewczynki. Kobieta zastała córkę pobudzoną, w niepokojącym stanie, z czerwonymi oczami. Dziewczynka trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że jest pod wpływem amfetaminy.

- Dwulatka była w stanie relatywnie dobrym. Opuściła już szpital - poinformował Polsat News Paweł Chodyniak, prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.

Dziewczynką opiekował się 24-letni ojciec. Mężczyznę zatrzymała już policja. Był pod wpływem narkotyków.

Śledczy badają, czy 24-latek sam podał dwulatce narkotyk, czy dziewczynka sama przypadkiem po niego sięgnęła. Do tej pory prokuratura postawiła ojcu dziewczynki zarzut spowodowania rozstroju zdrowia dziecka. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Decyzją śledczych wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny. 24-latek ma także zakaz zbliżania się do córki. Sprawę przekazano sądowi rodzinnemu.