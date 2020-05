Morozowski: Nasz kandydat na prezydenta. TVN24 odpowiada

W internecie pojawił się fragment nagrania programu "Tak jest", w którym Morozowski mówił o kandydatach opozycji na prezydenta. Gościem był dziennikarz Tomasz Sekielski.

– Czym dalej od pandemii, czym dalej będzie się okazywało, że ekonomia leży, a już wiadomo, że leży, a będzie leżeć prawdopodobnie przez jakiś czas jeszcze bardziej, tym większa szansa, że to nasz, czyli opozycyjny kandydat, wygra – mówi na nagraniu Morozowski.

Fragment, który udostępnił na swoim profilu Tomasz Gdula, dziennikarz TVP3 Opole, skomentował Joachim Brudziński, europoseł PiS. "Jak mawiał członek komitetu honorowego Bronisława Komorowskiego: «mamy przyjaciół w TVN»" – napisał.

Brudzińskiemu odpowiedziała stacja TVN24. "Panie Ministrze, proszę nie wierzyć fake newsom. Tutaj dłuższy fragment programu, z całym kontekstem wypowiedzi Andrzeja Morozowskiego" – napisano, dołączając nagranie.

– O co walczy opozycja? Oczywiście o to, żeby któryś z jej kandydatów wygrał. Bo wiadomo, że czym dalej od pandemii, czym dalej będzie się okazywało, że ekonomia leży, a już wiadomo, że leży, a będzie leżeć prawdopodobnie przez jakiś czas jeszcze bardziej, tym większa szansa, że to nasz, czyli opozycyjny kandydat, wygra. Więc to się w ogóle nie zmienia – powiedział Morozowski.