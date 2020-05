Jednoznaczna odpowiedź PiS ws. Sasina

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Borys Budka poinformował o złożeniu wniosku o odwołanie Jacka Sasina z funkcji ministra aktywów państwowych. Zaapelował też do premiera Mateusza Morawieckiego, aby ten sam zdymisjonował Sasina.



– Rozpoczynamy proces politycznego rozliczania tych, którzy są odpowiedzialni za kompromitację jeśli chodzi o wybory prezydenckie – powiedział Budka podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Wicepremier Sasin, który zapewniał Polaków, że wybory da się przeprowadzić, naraził Skarb Państwa na olbrzymie straty. Oprócz tego, że naraził polskich podatników na to, że muszą sfinansować wydatki, które zostały do tej pory poniesione, to naraził na kompromitację państwo polskie – stwierdził lider Platformy.



Odpowiedź PiS-u jest jednoznaczna. Rzecznik PiS nie pozostawia wątpliwości – żadnej dymisji nie będzie. Zdaniem Anity Czerwińskiej wniosek KO w tej sprawie jest bezzasadny i zapowiedziała, że zostanie odrzucony.