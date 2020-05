Chciał "fizycznej eliminacji" Kaczyńskiego. Policja zatrzymała byłego polityka Nowoczesnej

"Jestem coraz bliżej decyzji o poświęceniu się dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i fizycznej eliminacji kaczego ch***ka", "Już za późno na litość. Trzeba tę pisowską zarazę unicestwić. Fizycznie" – wpisy o takiej treści zamieścił w mediach społecznościowych Kamil Kurosz, były szef Nowoczesnej w Przemyślu. W innym z wpisów mężczyzna pisze m.in. o "ostatecznym rozwiązaniu kwestii pisowskiej".

Zachowanie Kurosza zszokowało opinię publiczną. Od mężczyzny odcięło się Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej DAS, gdzie zatrudniony jest obecnie były polityk Nowoczesnej.

Dzisiaj o 7 rano mężczyznę zatrzymały służby. Kurosz ma niedługo usłyszeć zarzuty z artykułu 255 kodeksu karnego, który mówi o publicznym nawoływaniu do przestępstwa, za co grozi do trzech lat więzienia.

– Sprawa zbulwersowała opinię publiczną. Zachowanie tego pana było karygodne, będzie musiał ponieść konsekwencje i – mam nadzieję – odpowiedzieć za to przed sądem – przekazał w rozmowie z portalem tvp.info wiceminister Wąsik.