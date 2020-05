"Już za późno na litość". Były polityk Nowoczesnej o "fizycznej eliminacji" Kaczyńskiego

"Jestem coraz bliżej decyzji o poświęceniu się dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i fizycznej eliminacji kaczego ch***ka", "Już za późno na litość. Trzeba tę pisowską zarazę unicestwić. Fizycznie" – wpisy o takiej treści zamieścił w mediach społecznościowych Kamil Kurosz, były szef Nowoczesnej w Przemyślu. W innym z wpisów mężczyzna pisze o "ostatecznym rozwiązaniu kwestii pisowskiej".

Te skandaliczne wpisy nie przejdą jednak bez echa. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zapowiedział Dominik Tarczyński. W rozmowie z portalem Tvp.Info europoseł PiS ocenił, że to "nawoływanie do morderstwa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, do gazowania senatorów PiS". – Takie postawy będą piętnowane, on musi ponieść za to odpowiedzialność. To jest mowa nazistów, to skandal – skomentował Tarczyński.

Jak informuje Tvp.Info, Kamil Kurosz w roku 2015 startował do parlamentu z list Nowoczesnej Ryszarda Petru.